Música brasileira invade Portugal esta semana

É uma verdadeira invasão de música brasileira aquela que se prevê para esta semana em Portugal, do funk paulista de Kevinho à MPB elegante de Djavan, da pop exuberante e glamorosa de Ney Matogrosso ao surf pop de Victor Kley.Para começar falemos então de Kevinho. O jovem garoto de Campinas, de apenas 21 anos, que começou a sua carreira em 2012, divulgando as suas músicas na internet e que hoje é um dos maiores fenómenos do funk no Brasil atua dia 2 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e dia 3 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.No mesmo dia, mas no Coliseu do Porto, atua Ney Matogrosso. O cantor de 78 anos traz até nós ‘Bloco na Rua’, espetáculo que tem registado datas esgotadas no Rio de Janeiro. Trata-se de um espetáculo idealizado ainda durante a anterior digressão do cantor, ‘Atento aos Sinais’, com a qual Ney andou cinco anos na estrada. O repertório exalta sobretudo aquelas que são as suas grandes referências musicais: Raul Seixas (‘A Maçã’), Cazuza (‘Mais Feliz’), Rita Lee (‘Corista do Rock’), Ednardo (‘Pavão Misterioso’) ou Caetano Veloso (‘Como Dois e Dois’). Ney apresenta-se ainda dia 5 e 6 de novembro no Coliseu de Lisboa.De regresso a Portugal está também Djavan, ele que tem encontro marcado com os fãs portugueses para os dias 6 de novembro, no Casino Estoril, dia 8 no Campo Pequeno e dia 9 no Coliseu do Porto. Para ouvir está o novo disco ‘Vesúvio’. Finalmente, o surf pop de Victor Kley. O cantor que passou pelo festival MEO Sudoeste leva a digressão ‘Adrenalizou’ a Guimarães (dia 6, Multiusos), Porto (7, Coliseu), Faro (8, Teatro das Figuras) e Lisboa (10, Coliseu).