Música em salas reais está de regresso ao Palácio de Queluz

PROGRAMA

A quinta edição das ‘Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie’ está de regresso ao Palácio Nacional de Queluz até 10 de novembro, com concertos que reúnem obras-primas da música num espaço privilegiado da História.A iniciativa conta este ano com uma novidade; dois concertos para as famílias com entrada gratuita para crianças e jovens até aos 16 anos, onde vão ser ouvidas duas das ‘Quatro Estações’ de Vivaldi e a ‘Cantata do Café’, de Johann Sebastian Bach, num ambiente descontraído que promove o contacto com os intérpretes. Os espetáculos contam com a participação e os comentários do ator João Reis.Tal como aconteceu em anos anteriores, o Palácio de Queluz recebe alguns dos nomes mais importantes do panorama musical, como são os casos do violinista Giuliano Carmignola, do violoncelista Christophe Coin ou da mezzo-soprano Angelika Kirchschlager.O programa inclui ainda a apresentação integral dos Concertos Brandeburgueses de Bach, um concerto dedicado às cantatas sacras do mesmo compositor ou a execução do Quarteto de cordas de Fanny Mendelssohn.Com organização conjunta da Parques de Sintra – Monte da Lua e do Divino Sospiro – Centro de Estudos Musicais e Setecentistas de Portugal e direção artística de Massimo Mazzeo, as Noites de Queluz permitem, nesta edição, uma viagem por Itália, Alemanha e França, desde 1700 até aos anos 30 do século XIX.Os espetáculos desta edição acontecem na Sala do Trono e na Sala da Música e destacam repertórios que abraçam um século de história, passando do barroco tardio até às portas do romantismo.O bilhete por concerto custa 15 euros.Sala da Música, 21h30Prelúdio a uma grande festaTrio Giulio Plotino (violino) / Christophe Coin (violoncelo) / Patrick Cohen (pianoforte)Sala da Música, 21h30Uma compositora entre dois gigantesChiaroscuro Quartet: Alina Ibragimova (violino) / Pablo Hernán Benedí (violino) / Emilie Hörnlund (viola) / Claire Thirion (violoncelo)Sala da Música, 21h30Um piano e três cordas: diálogos e discussõesForthepiano Consort: Stefano Barneschi (violino barroco) / Elzbieta Stonoga (viola barroca) / Marco Testori (violoncelo barroco) / Costantino Mastroprimiano (pianoforte)Sala do Trono, 19h00Concerto para famílias: Café põe a família em ebuliçãoLúcia Ribeiro (soprano – Lieschen, a filha) / Miguel Reis (tenor – narrador) / André Henriques (baixo – Schendrian, o pai) / João Reis (comentador) / Divino Sospiro / Massimo Mazzeo (violeta e direção)Sala do Trono, 21h30Bach e a voz que nos leva a DeusAngelika Kirchschlager (mezzo-soprano) / Pedro Castro /(oboé, oboé d’amore) / Luís Marques (oboé) / Paolo Perrone (violino) / Divino Sospiro / Massimo Mazzeo (direção)Sala do Trono, 21h30O violino entre o rigor e a fantasiaGiuliano Carmignola (violino) / Riccardo Doni (cravo)Sala do Trono, 19h00Concerto para famílias: Vivaldi, faça chuva ou faça sol!Paolo Perrone (violino) / João Reis (comentador) / Divino Sospiro / Massimo Mazzeo (direção)Sala da Música, 21h30Viena entre Mozart e BeethovenStefania Neonato (pianoforte) / Eduarda Melo (soprano) / Divino Sospiro / Massimo Mazzeo (direção)Sala do Trono, 21h30Paris e a revolução IluministaOrquestra de Câmara Portuguesa / Pedro Carneiro (direção)