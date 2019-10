Música, vinho e gastronomia nas Termas de Melgaço

Música ao vivo, DJ, espetáculos de stand-up comedy, vinhos e gastronomia integram a primeira edição do Festival Nature Melgaço, que tem lugar, esta sexta e este sábado, nas centenárias Termas de Melgaço. Para além da envolvente paisagem natural, a organização garante animação num ambiente único.O festival conta com duas festas temáticas, cada uma delas com animação própria. O primeiro dia, esta sexta-feira, é dedicado à Festa Branca (White Party) e integra, entre outros momentos, a atuação do humorista Miguel 7 Estacas & Friends e uma festa DJ Set dedicada aos anos 80.Sábado é dia de uma Festa Revivalista (Hippie Chic), com destaque para a atuação dos K7 Pirata Band.O primeiro dia, sexta-feira, tem início às 19h00 com um welcome cocktail ao som do DJ Pedro Cardoso. Às 21h00 acontece a abertura ao público e logo com stand-up comedy a cargo de Miguel 7 Estacas & Friends. A partir das 22h00 há Live Limite Pop Madrid e das 23h30 às 00h30 atua o DJ Tozé. A partir das 00h30 é tempo de Forever 80’s.Sábado, a festa tem início às 17h00 com o DJ Rui Cabanelas. A partir das 19h00 atua o DJ Fernando. Das 21h00 às 22h00 é a vez de Miguel 7 Estacas voltar a subir ao palco. Às 22h00 há Live K7 Pirata Band e às 23h30 o comando do som fica nas mãos de DJ Charlie. Pelas 00h00 é tempo de Forever 80’s.Ao longo dos dois dias, os novos administradores das Termas de Melgaço, a OCRAM Hotel Management – Sociedade Gestora de Activos Hoteleiros, esperam entre duas a três mil pessoas. Não vai faltar uma pista de dança, há street food e barracas de vinho Alvarinho.Os bilhetes custam 15 euros, dois dias, para os homens e 5 euros, dia, para as senhoras.