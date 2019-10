Nelson Freitas lança colectânea um mês antes de atuar em Lisboa

É bem possível que a 15 do novembro, dia em que Nelson Freitas atua no Coliseu de Lisboa, o sol e o bom tempo ainda por cá andem, mas pelo sim pelo não, e enquanto esperamos, o autor de ‘Bo Tem Mel’, decidiu lançar uma coletânea surpresa, sugestivamente intitulada ‘Sempre Verão’.O disco reúne oito temas inéditos e alguns dos últimos singles que têm vindo a agitar os meses mais quentes do ano."A ideia desta coletânea é fazer com que as pessoas continuem a sentir o feeling do verão, mesmo que ele já tenha passado", começa por explicar."Eu acho que as minhas canções podem ser ouvidas no verão ou, em casa, com a mantinha", diz, entre risos, "mas quero agora que as pessoas se lembrem do tempo quente e acho que este álbum vai passar muito essa sensação".Para este novo disco, Nelson Freitas convocou Djodje, Loony Johnson e Eddy Parker, com quem assina o contagiante ‘Bolo Ku Pudim’, Elji Beatzkilla em ‘Xtomperod’, Boddhi Satva em ‘Goofy’, e novos colaboradores como Juan Magan em ‘Every Day All Day’, Boss AC que assina a produção de ‘Tão Bom’ e James Francis no ‘Caminho’.