Nick Murphy apresenta-se nos coliseus do Porto e de Lisboa

Depois de ter andado vários anos em viagem pelo Mundo, o músico australiano Nick Murphy regressou à base (a Nova Iorque, onde vive atualmente) para compilar aquilo que tinha andado a gravar de mochila às costas.Ora, é precisamente o resultado dessa viagem, o disco ‘Run Fast Sleep Naked’, que será apresentado no Coliseu de Lisboa a 1 de outubro e no Coliseu do Porto no dia seguinte.Nick Murphy, o músico que até agora era conhecido pelo nome de Chet Faker (em homenagem a um dos seu ídolos Chet Baker), volta assim àquele que diz ser um dos seus locais preferidos para mostrar as novas canções que resultam de uma incursão geográfica e física pelo Mundo, mas também ao interior da sua existência.A provar estão os locais diferentes onde foi gravando, a sala de estar da casa da avó ou a casa na Nova Zelândia onde passava férias em família. Porto e Lisboa vão ouvir memórias e confissões.