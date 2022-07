Colocado, pela imprensa nacional e internacional, entre os melhores festivais realizados na Europa, o NOS Alive está de regresso ao passeio Marítimo de Algés, entre os próximo dias 6 e 9 de julho (pela primeira vez com quatro dias de música em vez dos habituais três). No primeiro dia, os cabeças de cartaz são os The Strokes, mas há muito mais para ver e ouvir, como The War on Drugs, Modest Mouse ou Jungle.









