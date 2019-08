Novas Invasões estão de volta a Torres Vedras

A época das Invasões Francesas em Torres Vedras é recriada até domingo durante o Festival Novas Invasões, este ano com a Alemanha a ser o país convidado. São cerca de uma centena de manifestações culturais com duas vertentes; recriar a época das Invasões Francesas, há 200 anos, e mostrar a inovação dos agentes culturais e outras culturas.Nesta terceira edição destaca-se, esta sexta-feira, pelas 17h00, a estreia da ópera comunitária ‘É possível resistir’, pela Associação de Ópera e Artes Contemporâneas. Tem libreto de Rui Zink, música de Luís Soldado e encenação de Linda Valadas e junta 80 pessoas. O espetáculo vai avançando pelo Chafariz dos Canos, praça do Município, igreja de Santiago e praça Machado Santos, em Torres Vedras.Ao longo da iniciativa vão estar presentes 12 companhias de quatro países e associações culturais locais. À Alemanha, como país convidado, cabe a organização de um ciclo de cultura que reúne representações de dança, música, literatura e experiências de degustação gastronómica.O escritor Paulo Condessa percorre o festival de bicicleta, levando na bagagem poemas e citações de autores alemães. Já o artista plástico Gil Ferrão vai construir uma escultura a partir de objetos encontrados nas ruas da cidade, para a peça vir a ser exposta em permanência na praça Machado Santos.‘Ulterior, el viaje’ é o espetáculo de novo circo dos espanhóis Tiritirantes, marcado para sábado, às 22h30, que irá da praça Alberto Avelino à praça do Município. Três personagens levam o público através de uma viagem pelo tempo. Máquinas e criaturas fantásticas são alguns dos elementos de fascínio.A iniciativa conta ainda com um mercado oitocentista, com 70 bancas.O festival encerra com o cortejo das Luminárias, entre o largo de S. Pedro e o parque do Choupal, que terá como ponto alto a revelação do país convidado de 2020.