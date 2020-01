Novo ano traz concertos para todos os gostos

Fechadas as contas de 2019 com tudo o que fica para lembrar no que toca a concertos e espetáculos ao vivo (uns deixaram mais saudades do que outros), importa agora olhar para o que aí vem. E pelo que já se conhece, este promete vir a ser um ano para memória futura.Já neste mês de janeiro, atenção especial merece a digressão nacional de despedida dos Dead Combo, que começou no final de 2019. O grupo passa por Castelo Branco (dia 11) Sesimbra (25), Estarreja (7 de fevereiro) Lisboa (14 de fevereiro), Beja (6 de março), Torre Novas (7 de março), Porto (21 de março) e Albufeira (28 de março).Também este mês têm lugar os oito esperados concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23). James Arthur canta no Campo Pequeno (19) enquanto Angel Olsen se apresenta no Capitólio (22 e 23) e no Hard Club, no Porto (24). Os Keane passam pelo Coliseu do Porto (25) e Campo Pequeno (26). Em fevereiro, os Tindesticks regressam a Portugal para uma minidigressão nacional e Patrick Watson canta dia 23 no Coliseu de Lisboa e dia 24 na Casa da Música, no Porto.Dia 7 de março, os Capitão Fausto sobem ao Campo Pequeno com a Orquestra Filarmonia das Beiras e os ‘velhinhos’ The Mission passam por Lisboa (11 e 12 de março no LAV) e Porto (13 e 14 no Hard Club). Em abril, Joss Stone canta no Pavilhão Rosa Mota (5) e Bon Iver no Altice Arena (15). A maior sala do País recebe quatro dias depois Nick Cave (19).Em maio, os Xutos & Pontapés sobem à Altice Arena com Orquestra (dia 1) e o fenómeno Michael Kiwanuka apresenta-se em Lisboa e Porto (8 e 9 respetivamente). Dia 20, os Guns n’ Roses voltam ao Passeio Marítimo de Algés. Este ano há Rock in Rio, entre 20 e 28 de junho, e anunciados já estão Camila Cabello, Blacked Eyed Peas, Foo Fighters e The National.Em julho, de 8 a 11, o Nos Alive traz-nos Kendrick Lamar, Taylor Swift, Faith No More, Billie Eilish e o regresso dos Da Weasel, entre outras bandas. Ainda em julho, Lenny Kravitz atua dia 25 na Altice Arena, enquanto Neneh Cherry, John Legend e Lionel Richie, regressam para o Cool Jazz.Em agosto, o Paredes de Coura traz, entre outros, Pixies, Daughter e Floating Points. Este será também um ano de revivalismos com o regresso a Portugal de bandas como Yes (24 de abril no Campo Pequeno), Alphaville (22 e 23 de maio, em Lisboa e Porto), Aerosmith (6 de julho na Altice Arena) Kiss (7 de julho na Altice Arena) e Iron Maiden (23 de julho em Oeiras).