José Luís Peixoto tem um novo livro nos escaparates e é uma obra inclassificável. Entre a prosa, a poesia e o livro de viagens, nele o autor descreve 62 espaços físicos reais – situados entre Abrantes, Constância e o Sardoal – e transporta-nos para lugares mágicos, onde se sente com mais profundidade do que no dia-a-dia, onde os pensamentos descolam do prosaico e do comezinho.









