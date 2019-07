Novo livro de Sandra Nobre reúne receitas de todas as latitudes

Se cada chef ou apresentador de televisão na área da gastronomia acaba por desenvolver um estilo próprio, o de Sandra Nobre assenta numa tranquilidade despretensiosa na forma como prepara um vulgar arroz de bacalhau, uma baklava ou um gravlax com baunilha e vodka.Aliás, uma das virtudes do livro ‘A Sentada’ (Casa das Letras) é a apresentação de receitas de diferentes regiões do Mundo. Existem aqui receitas da Grécia, da Holanda, da Dinamarca e de diferentes territórios do Médio Oriente.Sandra Nobre é angolana e como formação nesta área frequentou a escola francesa Cordon Bleu.A obra custa 21,50 €.