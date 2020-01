‘O Avô tem uma Borracha na Cabeça’: livro ajuda crianças e adultos a lidar com o alzheimer

FICHA

Durante anos, Rui Zink teve de lidar de perto com a perda de memória e capacidades por parte de um familiar próximo - culpa da doença de Alzheimer. Agora, inspirado nesta esta experiência, tão marcante na sua vida, o escritor pôs mãos à obra para construir o seu novo livro.Chama-se ‘O Avô Tem uma Borracha na Cabeça’ e é uma proposta diferente daquelas a que Zink habituou os seus leitores. "É muito diferente daquilo que tenho feito. É uma proposta para os mais novos, humorada e poética, mas que, espero, possa chegar a todas as idades", revela o escritor e professor no Departamento de Estudos Portugueses na Faculdade da Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 58 anos."Demorei cinco anos a pensar nesta obra, que se tornou num livro de autoajuda para mim e que o poderá ser também para os leitores. Acima de tudo é um livro esperançoso, que ensina a lidar com a perda. Quero que tenha esse poder sobre quem o leia", acrescenta Zink, que contou com a colaboração da ilustradora Paula Delecave na construção deste livro. Através de trabalho de colagens, a artista ilustra de forma muito original o texto do autor. "O trabalho da Paula é maravilhoso. Foi muito interessante aquilo que desenvolvemos em conjunto".Já nas livrarias, ‘O Avô Tem uma Borracha na Cabeça’ revela o que fazer quando alguém de quem gostamos nos começa, aos poucos, a esquecer. A lição mais importante chega-nos através da sensibilidade de uma criança: o amor é mais forte do que o esquecimento.Esta é a história da amizade entre um avô que lentamente vai perdendo as memórias e o neto inventor que se dedica a descobrir uma cura para a sua doença. Uma edição da Porto Editora, com encadernação em capa dura. Tem 48 páginas e um custo de 14,40 euros.