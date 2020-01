'O Caso de Richard Jewell': rumor transforma herói por acaso em terrorista

Aos 89 anos, Clint Eastwood permanece, enquanto realizador, num ritmo imparável, com uma média de uma estreia por ano. A mais recente dá o pontapé de saída para 2020, no estilo do drama clássico, de denúncia face a injustiças e inspirado numa história real. ‘O Caso de Richard Jewell’, já em exibição, dá desde logo a conhecer a figura de um agente da autoridade (Paul Walter Hauser), com excesso de peso e a viver na casa da mãe, que é afastado da polícia e tem de aceitar um trabalho como segurança.Durante os Jogos Olímpicos de 1996, Jewell conseguiu, graças à sua obsessão pela segurança e pelo dever de cumprir as regras, evitar um ataque bombista que, mesmo assim, matou duas pessoas e feriu dezenas, durante um concerto num recinto improvisado. Sem a sua intervenção, a bomba teria matado muito mais gente. O feito é, desde logo, enaltecido pelos meios de comunicação e Jewell torna-se, no imediato, um herói. Só que este homem de perfil tímido começa a gerar desconfiança e, subitamente, devido à insistência do FBI e de uma jornalista (Olivia Wilde), passa a principal suspeito do atentado.Esta mudança de narrativa torna o filme num duro retrato sobre a perda de privacidade e a desconfiança, amplificada pelo rumor. Clint Eastwood é cuidadoso na gestão dos abusos que o protagonista e a vulnerável mãe (uma competente Kathy Bates, nomeada para o Globo de Ouro de Atriz Secundária) são alvo. Mas, com a precisão dos realizadores experientes, nunca cede ao moralismo primário, optando pelo dúplice olhar para o poder da autoridade policial e dos media.Enquanto exercício dramático em torno de uma personagem, ‘O Caso de Richard Jewell’ faz o que lhe compete: mostra os dois lados da questão e explica como se pode passar de herói a terrorista num ápice. Além de muito bem construído, o filme impõe uma reflexão sobre como se deve ir além das aparências e nunca esquecer que o humanismo pode acontecer, sem pedir nada em troca.Eis um caso de uma comédia romântica que parte com uma ajudinha das redes sociais. Dois trintões conhecem-se no Tinder e, ao fim de dois jantares, decidem partir numas férias até à Bulgária. De feitios completamente diferentes, o par protagonista vai perceber, à custa de várias peripécias afetivas, que os opostos se atraem.Esta é mais uma versão do filme de culto oriental ‘Ju-On’. Depois de uma mulher matar a família numa casa, um investigador vai perceber que o espaço está agora assombrado. Até porque começa a ser perseguido por estranhas criaturas, num exercício de terror convencional que promete vários sustos.