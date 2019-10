'O Dia do Juízo' é uma reflexão sobre os tempos que vivemos

Cristina Carvalhal leu uma peça que fala sobre a responsabilidade individual num mundo que é de todos e da forma tantas vezes apressada como fazemos julgamentos uns sobre os outros. E não mais a largou. ‘O Dia do Juízo’, de Ödön von Horváth (1901-1938) , estreou na passada quinta-feira, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, e oferece-se como uma reflexão sobre os tempos que vivemos.A história da peça é simples. Há um chefe de estação – o único funcionário de uma pequena estação de comboios da província – que, um dia, falha um sinal. Ou se acredita que falhou um sinal. Há um acidente e pessoas que morrem. E de herói, o homem passa a proscrito. De um dia para o outro."A peça foi escrita em 1937, em plena ascensão do nazismo na Alemanha, e dá conta da forma ligeira como as massas aderiram àquela loucura coletiva que foi lançada no país pelo Hitler", diz a encenadora. "Pois a mim sugeriu-me os nossos dias, quando todos vivemos online, quando as redes sociais fazem e desfazem reputações, constroem e destroem vidas. As pessoas dizem uma coisa hoje, outra coisa amanhã – mas está tudo bem, porque se vive assim. De forma superficial."Cristina Carvalhal diz que foi fácil encontrar os atores que dão voz às palavras de Horváth. Entre cúmplices habituais e caras novas. "Gosto de fazer essa mistura: atores com quem já tenho entendimento, e pessoas de fora, que refrescam", diz. "A personagem mais jovem foi entregue a uma atriz que saiu agora do Conservatório e fez casting (Júlia Valente)."Ödön von HorváthCristina CarvalhalSara CarinhasCarlos Malvarez, Cucha Carvalheiro, Eduardo Frazão, Ivo Alexandre, Júlia Valente, Manuela Couto, Paulo Pinto, Pedro LacerdaAna Limpinho e Maria João CasteloSérgio DelgadoJosé Álvaro CorreiaPedro Filipe MarquesGracinda Nave, Isac Graça, Sara Carinhasde 10 a 20 de outubro