'O Irlandês': novo filme de Scorcese retrata a máfia na terceira idade

Aos 77 anos, o cineasta Martin Scorsese tem o cinema a seus pés. Com um currículo recheado de obras-primas, consegue agora mais uma, num retrato denso e meticuloso sobre um dos seus temas favoritos, a máfia, mas na terceira idade.‘O Irlandês’, já em exibição na plataforma Netflix, é cinema em estado puro e é também a estreia mais importante do ano. Além de voltar às intrincadas histórias de vultos do crime, Scorsese ainda se socorre de três veteranos da interpretação. No centro está Robert de Niro, como Frank Sheeran, homem que começa como motorista de carnes e "pintor de paredes", mas que se vai enlaçar na família Buffalino.Depois há ainda Al Pacino, excelente como o líder sindical Jimmy Hoffa, e Joe Pesci, exímio enquanto Russell Buffalino, homem de poucas palavras e de caráter dúbio.‘O Irlandês’ mostra-se sem pressas - dura três horas e meia que se veem de um trago -, como um novelo perfeito de episódios que atravessam várias décadas e desembocam, com o protagonista já idoso, num asilo.Há vontade em dar aulas de História, com referências, por exemplo, à crise dos mísseis de Cuba ou ao assassinato de JFK, enquanto se exibem planos grandiosos, cenas-sequência de antologia e um verdadeiro amor ao cinema.Eddie Redmayne e Felicity Jones reencontram-se depois de ‘A Teoria de Tudo’ para uma história sobre testar os limites, no século XIX. Uma mulher fascinada por balões de ar quente vai aproximar-se de um cientista para voar ainda mais alto. Inspirado numa aventura real, o filme vive do esforço para mostrar como a vontade cria mudanças.Uma família tem de recorrer a uma caixa mágica para conseguir salvar um circo das mãos do vilão de serviço, o tio dos protagonistas, Horatio P. Huntington. Indicado para os mais novos, este filme conta, nas vozes da versão original, com a presença do casal de atores, na vida real, Emily Blunt e John Krasinski.