O livro que é um elogio às tascas lisboetas

Trinta autores prestam homenagem aos restaurantes populares no livro ‘Pelas Tascas de Lisboa’. Através de fotografias, textos e ensaios gráficos são passadas em revista cinco décadas de histórias desses locais que fazem parte da experiência quotidiana.De carvoarias a tabernas, de adegas a casas de pasto, de mercearias a tascas, estas "são ainda hoje centrais nas manifestações da nossa experiência urbana quotidiana.Estes restaurantes já não são as tascas de um imaginário coletivo, mas sim as que se atualizaram ao ritmo a que a cidade se foi moldando", é explicado.Participam nomes como Luís Pavão, que retratou o Cantinho do Aziz, na Mouraria, Valter Vinagre, com a Tasca do Gordo, em Belém, ou Augusto Brázio, que fotografou a Tasquinha da Isilda, na Mouraria.O livro surgiu da vontade do Frame Coletivo – atelier de arquitetura sediado em Lisboa especializado na pesquisa e criação colaborativa entre arquitetura, urbanismo e arte – de criar um projeto experimental que explorasse uma leitura da cidade contemporânea a partir das suas cozinhas mais populares. 236 páginas. Preço: 25 euros