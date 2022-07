"O Pai Tirano", uma “fantasia” para nos fazer rir

José Raposo é "o senhor Santana, que vive e respira teatro" e Miguel Raposo é "o vendedor de sapatos do Grandella". Na nova versão de ‘O Pai Tirano’, pai e filho dão corpo a duas das personagens mais queridas do cinema clássico português, imortalizadas em 1941 por Vasco Santana e Francisco Ribeiro (Ribeirinho). No filme que agora chega às salas de cinema com assinatura do realizador João Gomes – que aqui se estreia nas longas-metragens –, a história é aproximadamente a mesma e as personagens mantêm-se, mas há "um novo tratamento do papel das mulheres na sociedade" e uma vontade de fazer com que "o fator cómico supere o real". Tanto assim que, apesar de manter, "mais ou menos", o tempo histórico original (os anos 40 em Portugal), o realizador admite que tomou algumas liberdades artísticas na criação desta obra. "Rasguei a colagem ao tempo. Há pormenores que não fazem sentido: as roupas não eram bem aquelas; os telefones não eram assim... Há um lado de fantasia que quis introduzir deliberadamente neste filme", explica João Gomes à ‘Boa Onda’.No novo ‘O Pai Tirano’ (já nas salas de cinema), Jessica Athayde é Tatão, e Rita Blanco e João Craveiro dão corpo ao simpático par de alcoólicos que tanto nos fazem rir com os seus "copinhos de vinho branco". O realizador diz que foi "muito fácil escolher o elenco" para esta produção. "Vivemos num país muito pequeno, mas temos uma quantidade anormal de gente talentosa. Tanto à frente como atrás das câmaras. Acho que o filme revela a sintonia em que estávamos: a equipa remou toda para o mesmo lado", conclui.Galilebre, mistura entre galinha e lebre, foi adotado por um rei mas alimenta o desejo de correr mundo como aventureiro.De: Ben Stassen e Benjamin Mousquet (Bélgica, França). Com: Jordan Tartakow, Danny Fehsenfeld e Joe Ochman.Sequela do filme francês que gira em torno de um casal cujas filhas se casam todas com homens de diferentes religiões.De: Philippe de Chauveron (França). Com: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun.Numa base secreta da CIA, um grupo de agentes tem de enfrentar um prisioneiro brilhante que consegue evadir-se da cela e lançar o pânico à sua volta.De: Sophia Banks (Estados Unidos). Com: Michelle Monaghan, Jai Courtney, Jason Clarke, Uli Latukefu.