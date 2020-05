Oceanário de Lisboa reabre portas e adota medidas de segurança

Já é possível voltar a visitar o Oceanário de Lisboa, após quase dois meses de encerramento ao público em consequência da situação de pandemia.O espaço reabriu com medidas de prevenção reforçadas, das quais se destacam a redução do número de visitantes em simultâneo, a realização de ações frequentes de higienização dos espaços, o reforço de dispensadores de gel desinfetante para uso dos visitantes ou o pagamento de bilhetes feito em exclusivo por meios automáticos. O uso de máscara é obrigatório durante a visita e será assegurado gratuitamente aos visitantes.O horário será reduzido temporariamente, abrindo às 10h00 e encerrando às 18h00, com a última entrada às 17h00.O público pode voltar a deslumbrar-se com o grande aquário central, visitar as Florestas Submersas e descobrir a magia da instalação ‘ONE - o mar como nunca o sentiu’. Eventos e todas as atividades educativas mantêm-se suspensos temporariamente. Mais informações em oceanario.pt.A Parques de Sintra reabriu ao público os parques e monumentos sob a sua gestão. A exceção são as instalações da Escola Portuguesa de Arte Equestre na Calçada da Ajuda, em Belém, que só reabrem a partir de 1 de junho, dada a sua condição de local de espetáculos. As novas normas de acesso incluem o uso de máscara e a admissão condicionada de visitantes, de forma a garantir lotações dentro dos limites estipulados pelas autoridades sanitárias e que correspondem, no máximo, a dois terços da capacidade. Apenas são admitidos pagamentos com cartões bancários ou MBWay.A pensar nas famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos, o Teatro Nacional D. Maria II criou a Salinha Online. Aos sábados e domingos, às 11h00, a porta é aberta à imaginação, com leituras de textos de autores portugueses e estrangeiros, dedicados aos mais novos. As leituras ficam disponíveis, para ver ou rever a qualquer altura. Amanhã é a vez de ‘A Zebra Camila’, domingo é para ‘Herberto’. Dia 30, ‘O incrível rapaz que comia livros’ e a 31 ‘Havemos de lá chegar’. Para aceder em www.tndm.pt. Atividades também podem ser acompanhadas no Instagram e Facebook do teatro.