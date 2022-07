Oficinas de verão no Jardim da Estrela em Lisboa

As oficinas da Casa Fernando Pessoa no Jardim da Estrela, em Lisboa, destinam-se a crianças em idade escolar, dos 6 aos 12 anos. ‘Navegar é preciso’ e ‘Modernista, modernista, vais ter um verão de artista!’ preenchem os dias de férias com ateliers ao ar livre.São duas oficinas semanais com atividades diferentes a cada dia. Quanto à primeira oficina, em cada dia um livro dá o mote para uma viagem que pode ser real ou imaginária. Livros de Saramago ou Pessoa inspiram atividades como a criação de um folioscópio, construção de fantoches ou a escrita de um diário de viagem. De 25 a 29 deste mês e, em agosto, de 1 a 5 e de 22 a 26.Já a oficina ‘Modernista, modernista...’ é inspirada por Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, Pomar e outros artistas. Vão ser feitos livros ou máscaras com letras. De 8 a 12 de agosto.