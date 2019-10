Oktober Festa traz cerveja, petiscos e música a Marvila

A versão lisboeta da conhecida festa e feira de cerveja alemã decorre durante a tarde e noite deste sábado, em Marvila, Lisboa. A terceira edição da Oktober Festa conta com concertos, petiscos e muita, muita cerveja.O Lisbon Beer Department está a crescer e, em breve, à Dois Corvos, Lince e Musa junta-se a Bolina, cervejeira que se vai mudar para aquela zona da cidade. As quatro cervejeiras vão ser, nesta iniciativa, acompanhadas por espaços da 8.ª Colina, Colossus e Marafada. Tal como em anos anteriores foi criada uma Marzen, a cerveja típica da Oktoberfest.As ruas do Açúcar, Capitão Leitão, Afonso Annes Penedo e Vale Formoso vão ser, entre as 13h00 e as 03h00, espaços para uma celebração em grande. Vai ser possível dançar ao som dos Samba Sem Fronteiras, escutar as fusões de fado e hip hop de O Gringo Sou Eu ou desfrutar de San La Muerte Cumbia Club, entre muitas outras propostas.A abrir a iniciativa, uma feijoada à brasileira vai ser servida na futura fábrica da Bolina, na rua Vale Formoso. É ainda possível provar as criações de Los Callejeros, Maria Wurst e Isco Pão e Vinho.