Ornatos Violeta reabrem Pavilhão Rosa Mota no Porto

A caixa inclui um vinil colorido, uma cassete (é a primeira vez que o álbum é editado em cassete), e conta com alguns clássicos dos Ornatos Violeta que podem ser descobertos através de uma brochura desdobrável com as letras.

No ano em que se celebram 20 anos sobre a edição de ‘O Monstro Precisa de Amigos’, esse disco maior da história do rock português, os Ornatos Violeta somam e seguem.O grupo de Manel Cruz inaugura nos próximos dias 31 de outubro e 1 de novembro o novo Super Bock Arena, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Estes dois concertos, recorde-se, acontecem pouco mais de um mês antes do espetáculo de encerramento da celebração ao vivo dos 20 anos de ‘O Monstro’, no dia 6 de dezembro, no Campo Pequeno, em Lisboa.Para assinalar a data, os Ornatos Violeta prepararam ainda uma caixa especial do disco ‘O Monstro Precisa de Amigos’ que chega às lojas a 22 de novembro.A nova edição foi alvo de um cuidado trabalho de design, em parceria com os elementos da banda, apresentando-nos o disco com um artwork totalmente original e moderno, transportando a experiência de ouvir os Ornatos Violeta para o século XXI.