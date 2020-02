Os artistas também são de carne e osso

Foi de lágrimas nos olhos, de voz embargada e na companhia da família que Ozzy Osbourne anunciou na semana passada que sofre, há cerca de um ano, da doença de Parkinson.O lendário músico norte-americano de 71 anos confessou mesmo que o seu estado de saúde o está a matar. O anúncio aconteceu uns dias depois de Justin Bieber ter comunicado ao Mundo que sofre da doença de Lyme, a mesma que chegou a ser diagnosticada a Avril Lavigne.Também Madonna, mas por outras motivos, anda de mal com a saúde. Depois de ter cancelado sete concertos nos EUA, da digressão ‘Madame X’, a cantora de 61 anos cancelou dois em Lisboa e um em Londres, por causa de "dores associadas a uma lesão", explicou a promotora Everything Is New.Seja por causa da idade ou simplesmente em virtude da condição humana, a verdade é que a saúde também não lhes perdoa, nem o palco os torna imunes às doenças. No final do ano passado, Alex Band, vocalista dos The Calling, revelou que também sofria de Parkinson, isto depois de Dan Reynolds, dos Imagine Dragons, contar em público que tinha de aprender a viver com uma espondilite anquilosante, doença autoimune que se traduz numa inflamação da coluna vertebral.Em outubro do ano passado, aos 43 anos, também Sia decidiu desvendar ao mundo que era portadora de síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença genética, degenerativa do tecido conjuntivo que causa dor crónica, enquanto Rod Stewart fez saber que travava uma batalha contra o cancro da próstata.