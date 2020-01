Os filmes que vão marcar o novo ano

As grandes produções cinematográficas vão continuar a invadir os ecrãs de todo o Mundo em 2020. Os estúdios de Hollywood continuam a investir milhões na expectativa de agradar aos cinéfilos e vingar numa indústria que ganhou novos motivos de interesse com a chegada de plataformas de streaming como a Netflix ou a Amazon.O novo filme do agente 007, intitulado ‘Sem Tempo Para Morrer’ - o 25.º da saga e o último protagonizado por Daniel Craig -, é uma das estreias mais esperadas do ano (chega a 8 de abril). Mas há outros destaques a fazer: o remake de ‘West Side Story’, pelas mãos de Steven Spielberg (17 de dezembro), ‘1917’, de Sam Mendes, sobre a 1.ª Guerra Mundial (23 de janeiro), o regresso de ‘Top Gun’ (16 de julho) e de ‘Bad Boys’ (16 de janeiro) e a primeira parte do remake de ‘Dune’ (17 de dezembro) prometem encher salas de cinema.As películas que têm mulheres como super-heroínas (ou grandes vilãs) também continuam a ser uma tendência: são esperadas as estreias de ‘Mulher-Maravilha’ (4 de junho), ‘Viúva Negra’ (30 de abril) e ‘Birds of Prey’ (6 de fevereiro).