Com uma linha de costa de 942 quilómetros (só no território continental), o que não falta em Portugal são belos passeios para realizar junto ao mar. Entre passadiços, paredões, calçadões ou passeios marítimos, o difícil é mesmo escolher.

Começando no norte, em Vila do Conde é quase obrigatório percorrer os 8 km de passadiço junto ao mar. No Porto, em cenário mais urbano ...