Os melhores rooftops para admirar as cidades

Para admirar a vista magnífica, desfrutar de uma bebida refrescante, ouvir música e dançar, estes são espaços de eleição, em alta nestes meses quentes de verão.Os rooftops das cidades estão cada vez mais refinados e as opções são bem variadas, sempre com um pressuposto de bom gosto a marcar locais que permitem provocar um ‘ah!’ de espanto perante a beleza que nos é dada a vislumbrar. Se a tudo isto se juntar um pôr do Sol, então a perfeição está perto de ser alcançada. Aceite as nossas propostas que passam por Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Carvoeiro.Localizado no Martim Moniz, em Lisboa, o rooftop do Hotel Mundial, este ano a celebrar oito anos, é reconhecido pela vista admirável sobre o coração da capital.Apresenta um menu completo de gins, cocktails, champagnes e muitos petiscos. O último andar do hotel tem uma vista em grande plano para o castelo de S. Jorge, a Baixa, Praça do Rossio e rio Tejo.O espaço é dos mais antigos e concorridos da cidade e foi alvo de uma renovação em agosto do ano passado, altura em que ganhou mais lugares destinados a aproveitar o Sol. Está aberto todos os dias entre as 17h00 e as 23h30.Este é um dos terraços mais conhecidos de Lisboa. Além de uma vista para o Tejo e a ponte 25 de Abril que conquista os mais exigentes, o Rio Maravilha é identificado pela estátua de uma mulher de braços abertos, com padrões coloridos, localizada quase em frente do Cristo Rei.Este espaço do bar e restaurante da Lx Factory, em Alcântara, é um gastropub que oferece uma lista extensa de cocktails de autor, cervejas e vinhos. O restaurante apresenta uma ementa que agrada a exigentes sabores.Em Coimbra, o rooftop do Sapientia Boutique Hotel oferece uma vista diferente sobre o rio Mondego e a cidade dos estudantes. Localizado na zona classificada como Património Mundial, permite uma perspetiva única, dada a proximidade, para o Pátio da Universidade, Torre da Universidade e Biblioteca Joanina.Chama-se Cheio de Estrelas e é o local ideal para desfrutar de momentos únicos, com uma bebida na mão, para apreciar a paisagem e, claro, as estrelas. A vista é de 360 graus, num espaço moderno e descontraído. É um dos spots mais interessantes da cidade e uma imagem de marca do hotel.Desde um programa romântico a dois, a um copo entre amigos, são várias as sugestões e atividades propostas num espaço único.Com uma decoração tipicamente algarvia, o bar no topo do Hotel Eva é um dos rooftops da capital de distrito com uma das mais surpreendentes vistas para a cidade de Faro e para a ria Formosa. Tem piscina e uma variedade de cocktails e bebidas refrescantes, tal como snacks para preencher o apetite.Todos os domingos, ao fim da tarde, existe animação com DJ, que só termina depois do Sol se pôr, proporcionando momentos de grande diversão. A entrada é livre para o bar e faz-se pela receção do hotel.Virado para a gruta da escondida praia de Vale Covo e para o azul do oceano, o terraço do Sky Bar localizado no renovado Tivoli Carvoeiro é um local edílico que obriga qualquer pessoa a pegar no telemóvel para tirar uma fotografia. Este é um dos rooftops mais surpreendentes do Algarve.Apesar de estar dentro de uma unidade hoteleira, pode ser frequentado por grupos, desde que seja feita reserva antecipada. O Sky Bar Carvoeiro tem uma paisagem de cortar a respiração, que ganha pontos na classificação devido ao ambiente dos meses de verão, com a música ao pôr do Sol e as amenas noites algarvias.Situado a cinco minutos a pé da rua de Santa Catarina, da Ribeira ou da avenida dos Aliados, o PortoBello Rooftop Restaurant & Bar é um bom lugar para quem pretende apreciar a Invicta a 360 graus.Com um espaço agradável a nível de decoração, todos os clientes têm a possibilidade de apreciar um bom cocktail ou, então, deliciar-se com snacks, brunch, pequenos-almoços ou refeições confecionadas com todo o primor. Aberto entre as 12h00 e a 01h00, este é um lugar para conviver, aproveitar o bom tempo e a ‘bella’ vista.