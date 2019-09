Ouvir Bryan Ferry de copo na mão com vista para o Douro

Vinho, gastronomia e música. Estes são os três requisitos obrigatórios para a primeira edição do Wine & Music Valley, o primeiro grande festival que nasce inspirado pelo vinho do Douro.O evento, que decorre este sábado e domingo, no Porto Comercial de Cambres (Lamego), tem como grande atração o britânico Bryan Ferry, uma das mais lendárias vozes do mundo da música que se popularizou como vocalista dos Roxy Music.O mesmo é dizer que clássicos como ‘Slave To Love’ ou ‘Let’s Stick Together’ vão fazer-se ouvir num dos mais idílicos cenários a nível mundial, a margem do rio Douro.Pelo recinto, que conta com seis hectares e tem capacidade para receber 15 mil pessoas por dia, vão passar ainda Mariza, António Zambujo e Salvador Sobral.Depois dos concertos, as despesas da música serão entregues a DJ Vibe e Rui Vargas. O festival conta com 3 palcos, sendo um deles inteiramente dedicado à gastronomia, com a presença de conceituados chefs. Nele, o público poderá dividir-se entre live cooking shows e degustações.