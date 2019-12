Ovelha ajuda E.T. em nova comédia mesmo com graça

Apesar do aspeto algo franzino e do espírito empreendedor, a simpática ovelha Choné já aparece na televisão há 12 anos. Esta pérola dos estúdios britânicos Aardman ganha novo destaque no cinema, numa produção para todas as idades que chega a tempo das férias escolares de Natal.‘A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca’, já em exibição, é também uma sátira aos filmes de ficção científica, até porque um extraterrestre de bom coração e com queda para a asneira vai surripiar uma nave espacial aos pais, num planeta distante, e aterrar perto da quinta onde Choné e as amigas vivem.A ideia é conseguir que o E.T. regresse a casa, mas haverá várias peripécias que culminam numa sequência memorável a simular uma feira de atrações, promovida pelo agricultor de óculos grossos, dono da protagonista.A técnica desta animação é, de novo, em modo ‘stop motion’, num detalhado trabalho que é admirável pela eficácia e que se tornou imagem de marca dos estúdios Aardman. No entanto, esta comédia dirigida por Will Becher e Richard Phelan vai além disso. Até porque articula o trabalho de artífice na construção de cada plano com uma narrativa imparável, cheia de referências e números de humor inteligentes.Só falta dizer que ‘A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca’ é, sem dúvida, o filme mais divertido do ano.Os dados ficaram lançados quando o saudoso Robin Williams, em 1996, viveu na pele os efeitos de um jogo de tabuleiro com consequências reais. Os tempos são outros e cabe agora a Dwayne Johnson e Jack Black liderarem uma expedição à selva, cheia de personagens bizarras e vários perigos.Este novo trabalho do realizador Ira Sachs tem a particularidade de ter sido rodado em Portugal, mais propriamente nas paisagens enevoadas de Sintra. Isabelle Huppert é uma atriz que protagoniza o retrato de três gerações, que vive um dia único numa visita à vila portuguesa. O elenco inclui Marisa Tomei, Greg Kinnear e Carloto Cotta.