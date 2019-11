Pai e filha procuram esperança no mundo à deriva em 'Luz da Minha Vida'

OUTRAS ESTREIAS

Depois de vencer o Óscar de Melhor Ator com ‘Manchester By the Sea’, Casey Affleck viu reconhecido um talento que também se estende para trás das câmaras.Além de protagonista, o ator é o realizador de ‘Luz da Minha Vida’, um melodrama familiar de sobrevivência, já em exibição, que se enquadra num contexto de ficção científica, até porque o mundo por onde as personagens deambulam quase não tem mulheres, mortas após um vírus.Apresentado apenas como ‘pai’, Affleck começa a ação fechado numa tenda na companhia da filha, Rag (a estreante Anna Pniowsky), enquanto lhe conta uma história que distorce o mito da Arca de Noé. Trata-se de uma singela metáfora para a condição destas duas almas, perdidas num quotidiano praticamente inóspito, onde é preciso ocultar a condição feminina da menor para evitar problemas.Casey Affleck demorou dez anos a escrever o argumento deste filme, sensível na gestão da dupla de pai e filha, e bem filmado, mas que tem alguns problemas de ritmo e parece caminhar em círculo, desperdiçando a atenção do espectador.O cinema de terror decide abraçar as novas tecnologias neste exercício à prova de nervos. Uma enfermeira (Elizabeth Lail) descarrega uma aplicação no telemóvel que permite dar a conhecer a data e hora da morte. Algo que a leva a descobrir que tem apenas três dias de vida, pelo que tudo será feito para tentar fintar as guinadas do destino.O realizador de ‘O Dia da Independência’, Roland Emmerich, usa o músculo das grandes produções para recriar a trágica Batalha de Midway, contada pelos líderes e soldados que combateram no ar e no mar, neste capítulo decisivo no curso da II Guerra Mundial no Pacífico. Não confundir com o filme sobre o mesmo conflito que data de 1976.