País em festa de Norte a Sul

Depois de uma versão reduzida, por causa da pandemia, as Festas do Almonda, em Torres Novas, estão de regresso em todo o seu esplendor ao Jardim das Rosas. São quatro dias de festa para os torrejanos, que têm à disposição concertos de artistas locais e nacionais, atividades desportivas e culturais. Os Lucky Duckies sobem a um dos três palcos montados na cidade já esta noite (22h00). Amanhã há festival de folclore e no domingo cabe à fadista Carminho encerrar as festas. Todas as atividades têm entrada livre.Este fim de semana, as festas voltam também ao município de Ponte de Sor. Esta noite, as honras musicais caberão à Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sor, ao grupo Farra Fanfarra, aos Expensive Soul e DJ Peat. Amanhã, sobe ao palco Cuca Roseta e Rui Drumond com a Orquestra Ibérica. A noite de sábado fecha com a conceituada DJ Ana Isabel Arroja.Domingo, último dia das Festas da Cidade, haverá Encontro de Coros, a atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense. Rouxinol Faduncho é o artista que vai encerrar o certame.