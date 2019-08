Palmela em festa celebra a tradição da Festa das Vindimas

Provas de vinhos, exposições, cortejo alegórico, largadas de touros, espetáculos e eleição da rainha. De 29 de agosto a 3 de setembro decorre a 57.ª edição da Festa das Vindimas, em Palmela. Os vinhos da Península de Setúbal e os produtos regionais estão em destaque nas ruas enfeitadas a rigor.A primeira edição das festas teve lugar em 1963, dando cumprimento a uma ambição de um grande convívio anual que exaltasse os valores e riquezas da região, a uva e o vinho. Conta a história que homens como Álvaro Cardoso e Tito Monteiro partilhavam a vontade da criação de uma festa com este cariz.As festividades teriam de ser marcadas durante o período das uvas e que não coincidisse com festas vizinhas. Arrancaram então as comemorações, idealizadas por uma comissão à qual aderiram 14 homens.A Gala de Eleição da Rainha das Vindimas decorre dia 28, quarta-feira, às 21h30, no Cineteatro São João. Conta com Wanda Stuart como apresentadora e cantora.O cartaz musical deste ano tem nomes como os Ala dos Namorados, a 29, Marta Ren sobe ao palco no dia seguinte. No dia 31, sábado, é a vez de Bárbara Bandeira, a 1 de setembro tocam os Expensive Soul. Dia 2 a noite é de Carlão. No último dia das festividades, Miguel Azevedo & Bailarinas dão por fim à edição deste ano.