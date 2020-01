Parque Biológico da Lousã celebra Dia de Reis

Esta é uma forma diferente de celebrar o Dia de Reis. A 6 de janeiro, o Parque Biológico da Serra da Lousã organiza uma iniciativa na qual quem recebe as prendas são os próprios animais.A atividade tem início pelas 10h30 e recupera uma tradição relacionada com a entrega das prendas associada aos Reis Magos e a sua visita ao Menino Jesus. Neste caso, entre os presenteados estão exemplares como linces, lobos ou ursos.Os ‘próprios’ Reis Magos não vão faltar à celebração e vão andar pelo parque durante o dia para entregar aos visitantes as prendas que depois poderão ser dadas aos animais. Esta iniciativa conta, já, com diversas edições e continua a ser uma das que mais despertam a curiosidade e a alegria dos visitantes.O Parque Biológico ocupa uma área de 33 mil metros quadrados de Reserva Ecológica Nacional e está situado na encosta da serra da Lousã, em Miranda do Corvo.O espaço abriu portas em 2009 e integra um centro hípico, quinta pedagógica, zona museológica e um labirinto de árvores de fruto. Ao longo da visita podem ser observadas espécies de aves de rapina, ursos pardos, linces, lobos, raposas, javalis ou veados, entre muitos outros animais.O principal objetivo é a promoção da biofilia e a sensibilização dos visitantes para a biodiversidade existente no País e para os fatores que ameaçam a sua sobrevivência. Localizado a menos de 20 minutos de Coimbra, é servido por uma unidade hoteleira - o Hotel Parque Serra da Lousã e pelo restaurante Museu da Chanfana.A 14.ª Expozoo, a maior exposição do País dedicada ao reino animal, está de regresso à Exponor - Feira Internacional do Porto, nos dias 11 e 12 deste mês. Os visitantes podem conhecer mais de 600 animais exóticos e 400 animais de estimação de várias espécies, raças e origens.