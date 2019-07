Parque de arborismo oferece várias atividades com Braga como pano de fundo

Situado na encosta norte do Monte do Picoto, em Braga, numa área total de 14 mil metros quadrados e integrado numa mancha florestal autóctone, o Picoto Park dispõe de atividades para idades a partir dos três anos.Com uma vista deslumbrante sobre a cidade, aos visitantes são oferecidas atividades como o circuito de arborismo panorâmico, slide, escalada, salto de queda livre, paintball ou tiro ao alvo. Também não faltam insufláveis, lutadores de sumo e mini golf. O espaço de arborismo panorâmico integra um circuito suspenso com 14 plataformas construídas em árvores, que termina com um slide de 150 metros.Existe ainda a área Ecofun - um espaço de diversões infantis com aparelhos construídos em madeira. Apresenta uma componente ambiental e procura consciencializar práticas e estilos de vida saudáveis e ecológicas. Todos os carrosséis funcionam à base de roldanas e manivelas e muitas das estruturas foram criadas com madeira reaproveitada.E quando o estômago ‘dá horas’, no bar do parque estão disponíveis diversas opções de menus e produtos que privilegiam a agricultura biológica e a alimentação saudável. A entrada no parque é gratuita, pagam-se apenas as diversões, com preços a variarem entre 1 € e 75 €. Funciona de terça a domingo, das 10h00 às 19h00.