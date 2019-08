Passe um dia diferente em família na Quinta Pedagógica dos Olivais

Sugerimos-lhe passar umas horas divertidas na Quinta Pedagógica dos Olivais, em Lisboa, uma escolha apelativa para quem mora numa cidade grande e pretende desfrutar de um espaço longe do trânsito e da poluição.Situada na freguesia dos Olivais, a quinta pedagógica é um equipamento público, gerido pelo município desde 2015.Inaugurada em 1996, conta com cerca de dois hectares onde são retratadas as tradições rurais de norte a sul do País e celebradas as festividades do calendário rural.Os visitantes são convidados a envolverem-se nas atividades diárias da vida do campo, como a agricultura nas hortas e pomares, os cuidados diários dos animais domésticos ou a produção de pão, entre outros ofícios.As cozinhas, hortas, pomares, jardins ou estábulos estão abertos a quem os pretender conhecer. E, claro, para quem pretende aprender. Tal como numa quinta de verdade, não faltam os animais, desde galinhas a vacas, passando pelos burros, ovelhas e cabras e outros habitantes que fazem as delícias dos mais pequenos.