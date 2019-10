Passe um fim de semana em grande com o seu animal em Belém

Bênção dos animais, cãominhada, demonstrações caninas, doação de animais e animação infantil constam do programa do Dia Mundial do Animal, organizado pela Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA), sábado e domingo, no jardim Vasco da Gama, em Belém, Lisboa.Sábado, entre as 14h00 e as 19h00, do programa consta uma mostra de cães e gatos para adoção. Num dos espaços infantis, os mais pequenos têm à sua disposição pinturas faciais e modelagem de balões. Decorre ainda uma campanha de vacinação antirrábica, colocação de microchip e desparasitação na carrinha da Casa dos Animais de Lisboa.No palco principal vai acontecer um workshop de cães iniciados e um painel com testemunhos de adoção e voluntariado.Domingo, com início às 11h00, há uma cãominhada. Meia hora antes decorre a verificação de inscrições e entrega de kits de participação. Ao longo do dia, as atividades são idênticas às realizadas no sábado.Acrescente-se a instalação de um insuflável gigante. No palco principal, às 15h30, a Bênção dos Animais é celebrada pelo padre franciscano frei Hermínio.