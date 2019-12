Passe um Natal em segurança com os seus amigos patudos

O Natal pode ser um verdadeiro prazer para os sentidos, mas também é uma quadra repleta de perigos para os amigos de quatro patas. Para que a festa não acabe na urgência veterinária, o melhor é ter alguns cuidados. Intoxicações, transtornos gastrointestinais, objetos alojados em alguma parte do tubo digestivo e eletrocussão, são as principais causas das urgências nesta época do ano.Por isso, o melhor é evitar fios elétricos a atravessar a casa, fichas sem proteção e tomadas triplas para ligar as iluminações natalícias devem ser evitadas, pois tanto cães como gatos terão tendência a mordiscar a novidade.Os presentes dispostos por baixo da árvore de Natal também merecem cuidados. O patudo poderá engolir não só o presente, como o papel ou as fitas e acabar na mesa de operações. O mesmo se aplica aos ornamentos da árvore de Natal ou outros acessórios de decoração.Caixas de chocolates devem ser mantidas bem longe dos olhares caninos. E não é por causa da linha! A intoxicação por chocolate nos canídeos pode resultar numa colite grave, muitas vezes com diarreia hemorrágica e morte associada.Se realmente quer mantê-lo na vertical é melhor prende-lo à parede. Os gatos irão cair na tentação de trepá-lo e poderá acabar por cair com o seu peso. Os cães também poderão causar acidentalmente a queda da estrutura natalícia. Pode usar um fio invisível (fio de pesca) e pregos adesivos para reforçar a sua estabilidade.