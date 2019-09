Passe uma manhã musical no Conservatório de Sintra

O Conservatório de Música de Sintra promove uma manhã de atividades para todas as idades em que é possível experimentar diferentes instrumentos musicais.Acontece este sábado, dia 21, entre as 09h30 e as 12h30, e não vai faltar música para bebés, ballet infantil, babyoga, oficinas musicais e de expressão plástica.Também se pode contar com um espaço dedicado a crianças. Para os adultos há aulas abertas de coro e de orquestra de sopros. Não vão faltar jogos de xadrez, percurso lúdico de obstáculos e um concerto comentado.O Conservatório assinala durante este mês a passagem de um ano nas suas novas instalações, em Vale Mourão. Entre as novidades apresentadas está o regresso das aulas de ballet, que marcaram durante mais de uma década a atividade da escola do concelho de Sintra.Os preços para a manhã de atividades variam entre os 5 €, individual, e família - uma criança até 12 anos e um adulto a 8 €. Os bilhetes dão acesso a todas as atividades, mediante disponibilidade de lugar na sala.As crianças até aos 12 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Mais informações em conservatoriodemusicadesintra.org/diaaberto_21set.html.