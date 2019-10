Pastelarias dão a provar os melhores doces de Leiria

MERCADOS E FEIRAS

A cidade de Leiria acolhe esta sexta-feira e nos próximos dois dias o evento mais doce do ano, em que as principais pastelarias apresentam as suas especialidades, numa iniciativa que decorre no Mercado de Santana e conta com a participação especial de cinco reconhecidos chefs.Esta quinta edição do 'Prove Leiria Doçaria' integra ainda sessões de preparação de alguns dos mais tradicionais doces - as Creative Show Cooking - em que os mais curiosos podem experimentar fazer e assim ficar a conhecer os segredos até agora bem guardados de cada especialidade.Entre as iguarias disponíveis, todas elas de fazer crescer água na boca, há brisas do Lis, barrigas de freira, capuchinhos, canudos de Leiria, fatias do Convento de Sant'Ana, arrepiados, trouxas d'ovos, noivas do Lis, pecados dos anjos e queijadas. Há ainda bancas com doces, geleias e compotas, que são uma tentação até para quem diz que não é guloso.A primeira chef a pôr a mão na massa será Cátia Goarmon (Tia Cátia do 24 Kitchen), pelas 18h00 de sexta-feira, uma hora após o início da iniciativa.Sábado, pelas 11h00, será a vez do chef Nuno Bergonse (Masterchef Portugal), seguindo-se o chef Marco Costa, quando forem 15h30. No domingo, pelas 11h00, será a vez do chef Luís Gaspar, e a última Creative Show Cooking tem início marcado para as 15h30 e estará a cargo da chef Filipa Gomes (24 Kitchen).A animação musical estará a cargo do DJ Carlos Matos, com sunsets a partir das 19h00. O 'Prove Leiria Doçaria' encerra às 20h00 de domingo e as entradas são gratuitas durante os três dias do evento, organizado pela câmara municipal.