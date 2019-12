Paulo Praça: "Importa não esquecer de onde vimos"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se Paulo Praça andasse pelo mundo do cinema, seria sempre um daqueles atores secundários vencedores de Óscares. Como escreve Pedro Abrunhosa, no prefácio do novo disco do músico de Vila do Conde ‘Um Lugar para Ficar’, Paulo Praça "é um dos mais importantes e cobiçados parceiros de estúdio e de palco para qualquer grupo… quem nunca o viu a atuar, está a passar ao lado de uma das mais iconográficas figuras ... < br />