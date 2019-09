Prince como nunca se viu ... em Portugal

São 50 fotografias nunca vistas em Portugal que revelam o lado mais íntimo e sedutor de Prince, o seu lado mais criativo e brincalhão, irreverente e extrovertido.A exposição ‘PRINCE: As never seen before’ vai estar patente no ArrábidaShopping de 12 de setembro a 2 de novembro, com imagens da autoria de Steve Parke, diretor de arte do músico durante 13 anos.As fotografias fazem uma viagem pelos férteis anos 90, apanhando alguns períodos mais icónicos da carreira de Prince Roger Nelson.A exposição tem a curadoria da fadista Ana Moura, uma amiga do músico norte-americano que é também o destaque principal do cartaz musical paralelo da mostra, estando prevista uma atuação num registo de conversa cantada em tom intimista de algumas versões de Prince, no dia da inauguração dia 12 de setembro."Vão existir também momentos musicais, filmes, histórias e algumas surpresas preparadas por mim. Vamos celebrar esta grande lenda da história da música", diz Ana Moura.