Propostas para passar umas férias de Natal inesquecíveis com os mais pequenos

Nestas férias de Natal, ideias não faltam para evitar que as crianças passem a quadra no sofá agarradas a um videojogo.No Oceanário, em Lisboa, estes dias são vividos debaixo de água. Explorar o oceano e a diversidade marinha ou desvendar os segredos dos mares é a proposta que tem tudo para agradar aos mais pequenos. Até dia 3 de janeiro, das 08h30 às 18h30, pode entrar nesta aventura. Custa 40 euros por dia.Ali ao lado, no Pavilhão do Conhecimento, as crianças entre os 6 e os 12 anos podem ser quem quiserem durante as Férias Com Ciência. As portas são abertas aos pequenos exploradores até dia 3 de janeiro. Cada dia de diversão por 40 euros.Crianças entre os 5 e os 12 anos têm oportunidade de passar dias diferentes em contacto com cavalos, póneis e cães no Pony Club do Porto. Até 3 de janeiro são prometidas novidades. Cada dia a 35 euros.Já Serralves oferece um programa de oficinas de teor lúdico-pedagógico dirigido a crianças entre os 4 e os 12 anos. Em contacto com o Museu de Arte Contemporânea, com o Parque e com a Quinta, os mais pequenos envolvem-se em atividades que valorizam a criatividade.Sábado, 21Onde: Pavilhão Polivalente do Clube Stella Maris, PenicheHorário: 15h00Preços: GratuitoSábado, 21Onde: Casa da Música, Avenida da Boavista, PortoHorário: 10h30-12h00 ou 14h30-16h00Preços: 5 euros