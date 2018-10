Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Quel Amour!?’ em exposição no Museu Berardo

Cerca de 130 obras de arte, desde pinturas a vídeos, fotografias e esculturas expostas em Lisboa.

18:53

‘Quel amour!?’ é o título da exposição patente no Museu Berardo, em Lisboa, que convida o visitante a um viagem através de todas as formas de amor em cerca de 130 obras de arte. O amor manifesta-se sob a forma de ternura, erotismo, violência ou ciúme.



Artistas de todo o Mundo – entre os quais os portugueses Paula Rego, Helena Almeida, Ernesto de Sousa e Lourdes Castro – estão representados nesta exposição, porque abordaram o tema do amor nas suas várias facetas e tonalidades.



Nos vários suportes para as obras – fotografia, desenho, pintura, vídeo, perfomance, escultura –, o amor é tratado por homens e mulheres artistas, com a particularidade de algumas obras terem sido criadas por casais. A exposição aborda igualmente as formas de amor mais enigmáticas.



‘Quel Amour!?’ tem a particularidade de ter duas entradas diferentes assinaladas por obras emblemáticas de Kiki Smith e William Kentridge, que vão determinar a escolha de percurso do visitante.