Quintas abrem portas à arte de vindimar

Aí está aquela altura do ano de andar com a tesoura na mão e os pés no mosto. Chegou a época das vindimas, agora também uma atração turística. Nos roteiros propostos pelas quintas é possível participar na produção do vinho, na apanha da uva e aproveitar para fazer um passeio ao ar livre. Nestas páginas propomos alguns programas já disponibilizados.A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, estreia este ano um programa de vindimas. Está disponível às quintas-feiras e sábados e inclui visita à adega, participação nas atividades e almoço. A Adega José de Sousa possui duas adegas com estilos distintos, mas que combinam tradição e inovação. O programa acontece de 29 a 31 de agosto e de 5 a 7 de setembro, ao preço de 65 €.Até 20 de setembro, a Casa Relvas abre as portas da Herdade de São Miguel para receber os amantes do vinho e da região, o Alentejo. Trata-se do segundo ano em que o produtor desenvolve um programa de vindimas integrado na estratégia do enoturismo na herdade. O programa tem a duração de cinco horas e inclui diversas atividades. Custa 40 € sem almoço e 70 € com almoço. Reserva com 72 horas de antecedência.Fica às portas de Estremoz e o enoturismo sempre foi uma aposta. A Herdade das Servas apresenta dois programas, diferindo apenas na opção, ou não, da refeição no restaurante Herdade das Servas. O primeiro custa 60 €, o segundo 30 €. É feita uma visita à adega, à zona de vinificação e à cave de estágio das barricas. Segue-se uma prova, enquanto é partilhada a experiência e a tradição. O almoço, para quem pretender, inclui iguarias da cozinha alentejana.A Real Companhia Velha propõe uma experiência na Quinta das Carvalhas, junto ao Pinhão, e na Quinta do Casal da Granja, em Alijó. A Quinta das Carvalhas apresenta uma posição predominante na encosta da margem esquerda do Douro, virada para o Pinhão. O programa consta de uma visita à quinta e experiência de corte, almoço na Casa Redonda e visita à Adega da Real Companhia Velha, na quinta do Casal da Granja. O preço é 85 €, a marcação é obrigatória.Até 27 de setembro, o Programa das Vindimas da Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, propõe uma ida ao Alentejo para um dia especial. Após um café de boas-vindas no alpendre do restaurante, segue-se um passeio pelas vinhas e a participação nas vindimas. Ainda antes do almoço é tempo de visitar as caves e adega, com prova de vinhos de Talha do Esporão e Colheita. O programa termina com um almoço especial. De segunda a sexta-feira, o preço estipulado é 110 € por pessoa.