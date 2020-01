Raquel Tavares: "É a este lugar que gostava de voltar"

Dois dias depois de ter anunciado o adeus aos palcos, Raquel Tavares celebrou 35 anos de idade (11 de janeiro), publicou uma foto em palco a sorrir e deixou um desejo para o futuro, desejo esse que, porventura, deixará todos os fãs que foram apanhados de surpresa com a despedida um pouco mais esperançados num regresso."Nesta foto, estava feliz e a cantar. E é a este lugar que gostava de conseguir voltar um dia", escreveu a cantora na sua página oficial do Instagram. "Por agora, vou viver e ‘não ter a vergonha de ser feliz’", escreveu ainda a fadista numa alusão ao clássico da música brasileira com o mesmo nome, da autoria de Gonzaguinha. Raquel Tavares rematou ainda: "Não me despedi de nada nem de ninguém. Estou e estarei aqui, convosco! Porque sem vocês, nada disto faria sentido."Recorde-se que no dia 9 de janeiro, Raquel Tavares disse no ‘Programa da Cristina’ que queria viver para além daquilo que tinha sido a sua vida nos últimos 35 anos. "Cantar é a minha vida desde que eu me lembro de ser gente", começou por dizer a cantora, para pouco depois surpreender tudo e todos. "De há um ano para cá percebi que aquilo que a que me dediquei a vida toda me estava a fazer mal".Raquel revelou-se "infeliz", "frágil" e "vazia" e revelou que a vida dos palcos e da música a fez cair num enorme vazio e solidão. "Aquilo que era uma bênção começou a tornar-se uma cruz", desabafou. "Esta vida tirou-me e afastou-me de muitas pessoas. Algumas desistiram de mim. Eu chego a casa e estou sozinha. Não construí nada. Aos 35 anos, o que é que eu tenho?". Raquel confidenciou ainda que chegou a cantar doente, que emagreceu dez quilos e que, depois dos concertos, chegava a enfiar-se na carrinha e a tapar-se com uma manta para fugir de autógrafos e fotografias.