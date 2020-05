Reabertura faseada dos museus garante segurança aos visitantes

A maioria dos museus reabriu as suas portas no passado dia 18 - Dia internacional dos Museus - mas ainda existem muitos espaços que continuam encerrados e deverão começar a receber os seus primeiros visitantes apenas na próxima semana ou só em junho.São os casos da Casa da Escrita e da Casa-Museu Miguel Torga, em Coimbra, cuja abertura está agendada para o primeiro dia do próximo mês. O mesmo acontece com o Convento São Francisco, no mesmo distrito, que ficará apenas disponível para eventos relacionados com encontros ou conferências, enquanto a sua reabertura no que toca à programação cultural só deverá acontecer a 4 de julho.Também para 1 de junho está programado o desconfinamento de bibliotecas, museus, arquivos históricos e outros equipamentos culturais e patrimoniais tutelados pela Câmara do Porto, entre os quais o Museu da Cidade, a Casa do Infante, a Casa Marta Ortigão Sampaio e a Casa Guerra Junqueiro.Na Biblioteca Pública do Porto e na Biblioteca Almeida Garret o acesso será gradual, inicialmente apenas feito apenas por marcação prévia. Já a Galeria Municipal do Porto abre as suas portas, a partir de 2 de junho, a um número limitado de 20 pessoas, no piso zero, e a dez, na mezzanine, de cada vez. A Casa da Arquitetura, em Matosinhos, deverá reabrir só dia 9.O Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG), na cidade berço, planeia começar a receber os primeiros visitantes a partir de terça-feira (dia 26).Pagamento com cartão, uso obrigatório de máscara, lotação máxima de cinco pessoas por cada 100 metros quadrados, distanciamento de dois metros entre visitantes, limitações no recurso a audioguias e folhetos de uso indiferenciado, e limitação de equipamentos que convidem à interação são algumas das regras a seguir nos museus nacionais e internacionais.