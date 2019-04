Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Redes sociais como palco de mentiras

‘Sabrina’, da autoria de Nick Drnaso, aborda os riscos da era digital.

Por Pedro Rodrigues Santos | 11:00

Estará o isolamento de um indivíduo diretamente ligado à proliferação de notícias falsas e das mais absurdas teorias da conspiração?



Estes são dois dos pontos que Nick Drnaso aborda em ‘Sabrina’, segundo livro de banda desenhada escrito e ilustrado pelo autor norte-americano.



Após o inesperado desaparecimento da rapariga que intitula a obra, as imagens de uma cassete de vídeo que regista o seu assassínio chegam à comunicação social, ao mesmo tempo que invadem as redes sociais.



Teddy, o namorado da rapariga, procura refúgio junto de um amigo, antes de ser alvo das mais diabólicas teorias da conspiração.



Rapidamente se instala a polémica, levando a discursos do ódio e notícias erróneas sobre o homicídio da rapariga.



Primeira novela gráfica selecionada para o Man Booker Prize 2018, a edição da Porto Editora reflete de forma perfeita a impessoalidade e irresponsabilidade das relações humanas, e a sua substituição pelas redes sociais.



‘Sabrina’ é um valioso documento sobre a nova era digital.