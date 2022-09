Terminada a temporada dos festivais de verão (os últimos decorrem por estes dias, em Lisboa com o Meo Kalorama e em Faro com o Festival F), está na altura de fazer contas aos concertos que ainda estão por vir. Já no dia 15, Anastacia atua no Campo Pequeno (Lisboa), sala que, ainda este mês, recebe os Arcade Fire (22 e 23), Michael Kiwanuka (dia 24) e os Sigur Rós (28).









