Ribatejo mostra a sua tradição na Feira de Todos os Santos

MERCADOS E FEIRAS

Alenquer

Dezassete restaurantes do concelho de Alenquer acolhem a partir desta sexta-feira e até dia 17 a Quinzena da Codorniz, com pratos originais e vinhos de Alenquer.



Quinta do Anjo, Palmela

Decorre até domingo, na Quinta do Anjo, em Palmela, a 263.ª edição da Festa de Todos os Santos, que une a componente religiosa à animação musical (Miguel Gameiro atua no último dia).

As tradições ribatejanas voltam a andar de ‘mãos dadas’ com a mostra empresarial. Até domingo, a Feira de Todos os Santos, no Cartaxo, decorre, a par, com a ExpoCartaxo, no Pavilhão Municipal de Exposições e no Campo da Feira.Os produtos típicos da gastronomia regional, na área das tasquinhas e bancas de venda, continuam a dar o mote para a área da cozinha ao vivo. Este ano, a gastronomia do concelho está em evidência.A organização destaca "os vinhos nascidos nas terras férteis, as carnes temperadas com segredos ancestrais, os legumes simples das hortas, o pão que sai a fumegar dos fornos de lenha, os doces de comer à colher, os bolos que se guardam para saborear nas primeiras noites de novembro", tudo levado por cada uma das freguesias do concelho.No palco do pavilhão de exposições ganham expressão as tradições do folclore e da etnografia do Ribatejo. Hoje, feriado, o dia é marcado pelo Festival de Fandango, que reforça a candidatura da dança tradicional a Património Imaterial da Humanidade.Os ranchos folclóricos do concelho estão presentes para mostrarem a diversidade, emoção e a força da dança.A ExpoCartaxo é um certame que se realiza desde 1998 em paralelo à feira. Reúne uma grande diversidade de agentes económicos, entre os quais os produtores de vinho, que ali apresentam e promovem os seus produtos.A feira também é feita de muita música e de festa brava. Hoje, às 15h30, na Praça de Touros, acontece o encerramento oficial da temporada tauromáquica e à meia-noite há largada de touros.À mesma hora, no espaço tasquinhas, é a vez de se dançar ao som do DJ Fernandinho. Amanhã, no mesmo local, pelas 22h00, sobem ao palco os PSX – P’ra Sempre Xutos, um tributo. Domingo, às 18h30, há fado com Hugo Faustino.A partir desta sexta-feira e até domingo, a Sambade, em Alfândega da Fé, recebe a Festa da Montanha. À mesa, o cabrito é rei, a par dos queijos, enchidos e cogumelos.A Feira do Mel e do Campo decorre entre 8 e 10 deste mês em Penacova. O objetivo é promover o que de melhor se produz no concelho. Há música e animação.