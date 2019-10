Rodrigo Leão apresenta novo álbum: "Queria fazer algo diferente"

Apesar dos cerca de quarenta espetáculos que deu em 2018, e com os quais assinalou os seus 25 anos de carreira, Rodrigo Leão nunca deixou a composição de lado.Nos últimos dois anos foi mesmo alinhavando um novo álbum, ainda sem título, que deverá chegar às lojas nos dois primeiros meses do ano. As novas composições são apresentadas esta sexta-feira em estreia absoluta no CCB, em Lisboa, e domingo, dia 6, na Casa da Música, no Porto.São doze novos temas, que resultam de mais de 40 ideias que o ex-Madredeus foi reunindo nos últimos dois anos. O espetáculo, que terá cinco músicos em palco, contará com a participação da cantora lírica Ângela Silva (ainda assim num registo bem diferente do canto lírico) e do coro juvenil da AMAC."O que vem aí é um disco mais ambiental e misterioso, um pouco diferente do habitual", começa por revelar Rodrigo Leão que, nas gravações, contou com a colaboração do pianista italiano Federico Albanese, instrumentista que já se apresentou várias vezes ao vivo em Portugal."É um pianista muito na linha de Ólafur Arnalds, com uma eletrónica muito discreta", diz. "Há muito tempo que já procurava fazer uma coisa diferente. A minha primeira experiência neste sentido talvez tenha sido com ‘A Vida Secreta das Máquinas’, em 2015.