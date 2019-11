Rossi Pet Bakery: uma pastelaria com tudo o que os cães mais gostam

Biscoitos, bolachas, cupcakes, ‘dognuts’, bolos de aniversário, cerveja, vinho, pipocas e batatas fritas, tudo feito com produtos naturais e sem conservantes e com os ingredientes de que eles gostam mais (das salsichas ao frango). Assim é a montra da Rossi Pet Bakery, a primeira pastelaria portuguesa só para ... cães!"Comecei por pensar numa pastelaria para pessoas, mas o convívio com o meu cão (Rossi) fez-me concluir que seria giro fazer para animais. Comecei a procurar ideias na internet e encontrei o que procurava nos Estados Unidos e em Inglaterra.Arranjámos uma pasteleira para fazer os biscoitos, adaptámos à nossa realidade e assim nasceu a montra mais babada de Portugal", garante Tiago Silva, mentor do projeto que dispõe de um quiosque no Centro Comercial Alegro em Alfragide (onde os patudos já podem entrar mediante apresentação do passaporte canino) e de loja online.