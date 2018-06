Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rota das Tabernas volta a Grândola

Objetivo é promover as vivências destas casas com várias décadas de história.

Por Pedro Galego | 11:00

Petiscos e cante são o prato forte desta rota que não deixa ninguém indiferente. Até 7 de julho, a Rota das Tabernas em Grândola passa pelas casas mais tradicionais daquele concelho do litoral alentejano.



A iniciativa, que vai na 24.ª edição, decorre em seis tabernas do concelho e promove a gastronomia regional e a música tradicional, recuperando "tradições e vivências".



O objetivo, segundo a organização – a cargo da autarquia –, passa também por promover o convívio e revitalizar estabelecimentos com várias décadas de história.



A Rota das Tabernas deste ano vai poder ser degustada não só na vila morena, mas também em estabelecimentos localizados na Aldeia da Justa, Melides, Mosqueirões e Santa Margarida da Serra.



Salada de bacalhau com pimentos, moelas em molho de tomate, torresmos do rissol, açorda de tomate, javali com molho, carne de alguidar com migas, carapauzinhos fritos, choco de tomatada ou mão de vaca com grão são algumas das iguarias do cardápio.