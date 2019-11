Roupa Nova regressam a Portugal para um concerto

Atingiram o auge da sua carreira nos anos 80 e 90 e graças a ele gozam hoje do estatuto de verdadeiros ícones. Os brasileiros Roupa Nova, grupo que tomou de assalto os tops no Brasil e em Portugal com temas como ‘Dona’, ‘Linda Demais’, ‘Volta Pra Mim’ ou ‘A Força do Amor’, estão de volta a Portugal para um espetáculo amanhã na Altice Arena, em Lisboa.O grupo regressa assim ao nosso país apenas um ano depois de ter esgotado três salas em Portugal.Com mais de 40 anos de um percurso ininterrupto (formaram-se em 1970 sob o nome de os Famks), os Roupa Nova somam 37 álbuns e mais de 20 milhões de cópias vendidas. Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Sérgio trazem muitos dos seus êxitos aos fãs português, celebrando uma história de sucessos num espetáculo que promete ser saudosista.